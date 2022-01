Flavio Bianchi pare destinato a salutare (temporaneamente) il Genoa per proseguire la propria stagione in Serie B.



Ciò che appare meno certa è la sua destinazione. Il giovane centravanti ligure piace infatti a molti club della cadetteria, con Cosenza e Perugia in prima fila. Il Grifone, tuttavia, avrebbe già un accordo di massima con il Brescia e sta spingendo affinché l'operazione con le rondinelle vada a buon fine.



Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport.