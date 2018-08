Sarà l'Entella l'avversario che il Genoa incontrerà sul proprio cammino nel quarto turno di Coppa Italia.



Dopo la brillante vittoria di ieri sul Lecce, questa sera i rossoblù si sono comodamente seduti davanti al divano per assistere alla sfida tra i chiavaresi e la Salernitana, ammirando il 2-0 piuttosto agevole con il quale i liguri si sono imposti sui campani guadagnandosi uno storico accesso ai sedicesimi di finale della seconda competizione nazionale.



Ma, oltre ad un traguardo mai raggiunto prima, l'Entella ha ottenuto anche il pass per affrontare un derby quasi inedito in gare ufficiali. Soltanto in due occasioni infatti rossoblù e biancocelesti si sono affrontati in sfide non amichevoli. Era la stagione 1970-71 e nel primo dei suoi due campionati di Serie C il Grifone superò i tigullini sia all'andata fuori casa (2-0) che al ritorno a Marassi (1-0).



Un appuntamento rimasto unico fino per quasi mezzo secolo ma che adesso verrà replicato il prossimo 5 dicembre al Ferraris.