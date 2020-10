Spesso viene considerata come un fastidioso intermezzo tra un turno di campionato e l'altro. Questa volta, però, la Coppa Italia potrebbe prendersi una piccola rivincita nei confronti dei propri detrattori, almeno di quelli presenti in casa Genoa.



Sì, perché l'incontro di stasera con il Catanzaro rappresenterà per mister Maran un utile test per sondare la condizione fisica dei suoi a quattro giorni dal derby. Un test importante soprattutto per quei giocatori che nell'ultimo periodo si sono trovati loro malgrado a dover fronteggiare come unico avversario il Covid. Questa sera per molti di loro ci sarà così l'opportunità di tornare in campo e riprendere quel cammino interrotto esattamente un mese fa.



Tra coloro che potrebbero trovare spazio dal primo minuto è quasi certa la presenza di capitan Criscito e del suo vice Biraschi in difesa, mentre sugli esterni dovrebbero rivedersi sia Zappacosta a destra che Pellegrini a sinistra. In attacco, infine, possibile maglia da titolare per Pjaca. In porta, infine, possibile esordio in rossoblù per Alberto Paleari, giocatore che il Covid ha risparmiato ma che anche a causa di esso è sbarcato a Genova negli ultimi giorni di mercato.