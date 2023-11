Sarà un Genoa molto diverso da quello visto fin qui in campionato quello che Alberto Gilardino manderà in campo nel pomeriggio contro la Reggiana nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Contro gli emiliani il tecnico piemontese pare intenzionato a dare spazio a chi finora ne ha avuto meno.



In porta, ad esempio, si rivedrà Leali che dopo aver sostituito l'allora squalificato Martinez contro l'Atalanta tornerà padrone dei pali. Davanti lui probabile una linea a tre inedita con Bani che salterà la gara di campionato con il Cagliari ad affiancare i giovani Vogliacco e Matturro. A centrocampo tireranno il fiato sia Frendrup che Badelj, con Galdames e Kutlu candidati a prenderne il posto e uno tra Thorsby e Strootman a completare il reparto.

Sulle fasce Haps dovrebbe prendersi la corsia di sinistra mentre De Winter potrebbe agire su quella opposta. Infine in attacco, con Messias e Retegui ancora KO, dovrebbe essere risparmiato anche Gudmundsson. Il compito di sfondare il fortino reggiano e di trovare finalmente un po' di gloria dopo un avvio di stagione deludente sarà affidato al duo Puscas-Ekuban.