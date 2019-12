Non solo attacco e porta, il mercato del Genoa gennaio porterà a Pegli anche un nuovo difensore.



Con Jawad El Yamiq destinato a salutare i rossoblù, la truppa di elementi del pacchetto arretrato del grifone potrebbe essere rinfoltita grazie all'innesto di un possente e promettente giocatore proveniente dal Livorno. Si tratta di Luka Bogdan, 23enne croato seguito in passato anche da Napoli e Milan.



Alto un metro e 95 per oltre 90 chili di peso, Bogdan, secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, sarebbe ad un passo dal trasferirsi in rossoblù.