Genoa in emergenza: perché non giocano Strootman, Bani e De Winter

Una vera e propria epidemia in casa Genoa: i rossoblù, impegnati stasera in casa del Bologna, hanno dovuto rinunciare a Strootman, Jagiello e Leali già in sede di convocazioni, ma oggi hanno perso anche due dei tre centrali titolari, Bani e De Winter. Per quale motivo? Perché l'influenza si è diffusa nello spogliatoio ligure, costringendo questi cinque giocatori al forfeit e fiaccando sia Junior Messias, in campo un po' costipato, e il tecnico Alberto Gilardino, che ha accusato alcuni sintomi in viaggio verso il Dall'Ara.