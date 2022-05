Il nuovo Genoa potrebbe ripartire da una vecchia ma mai approfondita conoscenza.



Comunque andrà a finire la stagione in corso sembra proprio che il futuro di Gabriel Charpentier, 24enne attaccante francese da due anni tesserato rossoblù ma finora sempre domiciliato altrove, stia per colorarsi di rossoblù.



Una conferma indiretta è arrivata ieri dal presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, il quale nel corso di un intervento pubblico ha annunciato la volontà del suo club a non procedere al riscatto del giocatore, arrivato in prestito la scorsa estate.