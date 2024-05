Genoa, in lotta con l'Empoli per il bomber del Palermo

NurPhoto via Getty Images

Il Genoa guarda a Palermo in cerca di rinforzi in vista della prossima stagione.Nel mirino dei rossoblù sarebbe finito l'attaccante 30enne italo-brasiliano, bomber e capitano dei rosanero.Il giocatore dopo aver trascinato i siciliani prima al ritorno in Serie B poi a due ottime stagioni in cadetteria, ha lanciato nei giorni scorsi segnali di insofferenza nei confronti dell'ambiente palermitano. Segnali che potrebbero lasciare presagire un addio di Brunori al club con cui ha segnato 66 reti in 126 partite totali.altro club alla ricerca di una prima punta prolifica.

Ne dà notizia questa mattina il Corriere dello Sport.