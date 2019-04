Cesare Prandelli le vuol provare tutte per cercare di far uscire il Genoa dalla crisi in cui si è infilato da due mesi a questa parte.



In previsione della delicata e forse decisiva sfida di domenica pomeriggio in casa della Spal il tecnico bresciano ha deciso di portare la sua squadra in ritiro con 24 ore di anticipo rispetto al solito. Il Genoa partirà infatti da Pegli già domani pomeriggio, al termine dell'allenamento mattutino e della conferenza stampa pre gara del suo allenatore che per l'occasione verrà programmata due giorni prima del fischio d'inizio.



Nel capoluogo adriatico quindi i rossoblù passeranno in totale riservatezza sia la notte di venerdì che quella di sabato , nella speranza di riuscire a ricompattare ed isolare un ambiente turbato da troppe componenti esterne.