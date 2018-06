Anche gli osservatori di mercato del Genoa, come quelli di quasi tutti i club del mondo, sono in questi giorni in missione in Russia nel tentativo di individuare nuovi talenti da tesserare in vista della prossima stagione.



Nel mirino degli scout rossoblù ci sarebbero anche due attaccanti, il costaricense Joel Campbell, 25enne di proprietà dell'Arsenal reduce da una stagione poco fortunata al Betis Siviglia, e l'australiano classe 1991 Mathew Leckie dell'Hertha Berlino.



Il primo è la classica punta centrale molto fisica ed è in scadenza di contratto; il secondo è invece un attaccante ecclettico in grado di agire sia da centravanti che da seconda punta ma il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 4 milioni di euro.



Lo riporta Primocanale.