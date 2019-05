Ieri sera non si è presentato ai microfoni. Nel ventre del Franchi, dopo lo 0-0 con la Fiorentina valso la salvezza al suo Genoa, Cesare Prandelli non ha adempiuto all'abituale rito della conferenza stampa post-partita.



Forse per la troppa emozione provata nei precedenti 90 minuti, forse per il timore di lasciarsi scappare a caldo qualche parola di troppo, fatto sta che l'ex commissario tecnico ha preferito lasciare spazio ai suoi ragazzi davanti ai microfoni.



Attraverso i responsabili della comunicazione del club, tuttavia, Prandelli ha comunque fatto sapere che nei prossimi giorni terrà una conferenza stampa senza specificare i temi che si affronteranno. Fin troppo facile intuire come l'unico argomento all'ordine del giorno sarà il suo futuro. Altrettanto semplice ipotizzare come lo stesso sia lontano da Genova.