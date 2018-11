Prosegue al centro sportivo di Arenzano, per questa settimana casa momentanea del Genoa, la preparazione dei rossoblù in vista del derby di domenica 25.



Nel penultimo allenamento prima della pausa domenicale Ivan Juric, privo dei ben sette nazionali, ha diviso la giornata in due. Nella prima parte i giocatori sono stati sottoposti a lavori di carico muscolare, mentre nella seconda si sono dedicati allo sviluppo degli aspetti tecnico-tattici.



Ancora a parte, rispetto al resto del gruppo, hanno lavorato i tre convalescenti Sandro, Bessa e Lapadula, tutti apparentemente recuperabili per la gara con la Sampdoria.