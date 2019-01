Sono almeno tre i club di Serie A che seguono con interesse la possibile partenza di Ervin Zukanovic dal Genoa.



Chiuso in rossoblu da capitan Crscito e dal probabile arrivo di Giuseppe Pezzella, l'esperto difensore bosniaco starebbe da tempo meditando di cambiare aria e di accasarsi laddove può ancora recitare un ruolo da protagonista. Sulle sue tracce nei giorni scorsi si è mossa con una certa decisione l'Udinese che sembrava intenzionata ad intavolare una trattativa di scambi nell'operazione che avrebbe dovuto portare proprio Pezzella in riva al Mar Ligure.



Nelle ultime ore però le due operazioni sembrano aver preso strade divergenti e non è più così scontato che il futuro di Zukanovic possa essere in Friuli. Anche perché nel frattempo su di lui continuano ad interessarsi almeno altri due club come Cagliari e Spal che nelle prossime ore potrebbero tentare una fondo decisivo per l'ex di Roma e Chievo.