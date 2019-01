Il Genoa guarda oltre Krzysztof Piatek. Archiviata ieri la cessione dell'attaccante polacco al Milan, il presidente Enrico Preziosi vuole regalare ora nuovi tasselli alla squadra di Cesare Prandelli. In primis Antonio Sanabria, il sostituto naturale del Pistolero, ma non solo. Il suo sogno è portare in rossoblù Marko Pjaca.



INCONTRO CON L'AGENTE - Dopo i contatti dei giorni scorsi tra Genoa e Juventus, oggi la dirigenza rossoblù ha incontrato Marko Naletilic, agente del croato, come riporta Sky Sport. Un summit utile a far capire all'entourage del classe '95 il ruolo e l'importanza che Marko avrebbe nella squadra ligure, dove potrebbe essere utilizzato non solo come esterno offensivo, ma anche come trequartista.



DECIDE MARKO - Ora la palla passa allo stesso Pjaca. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com la Fiorentina, dove si è trasferito in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate, non intende mettere alla porta l'ex Dinamo Zagabria, ma se il giocatore chiedesse di essere lasciato libero non si opporrebbe. A spingere per questo nuovo cambio di maglia è soprattutto la Juventus, insoddisfatta dello scarso utilizzo di Pjaca nella prima parte di stagione e che nel passaggio al Genoa potrebbe ottenere anche l'obbligo di riscatto a fine stagione da parte del Grifone.