Il Genoa fa sul serio con Cristian Zapata. Come anticipato in esclusiva da noi di Calciomercato.com qualche giorno fa, il club rossoblù ha individuato nell'esperto centrale del Milan il rinforzo ideale per la difesa. L'altro ieri alcuni dirigenti liguri hanno incontrato l'agente del giocatore, l'ex interista Ivan Cordoba, per sondare le reali possibilità di imbastire una trattativa vera e propria. Zapata ha fatto capire di volersi guardare bene intorno prima di accettare qualsiasi proposta.



In scadenza di contratto con i rossoneri il 32enne colombiano è in procinto di salutare il capoluogo lombardo dopo 6 anni di permanenza. Diversi i club che vorrebbero assicurarsi le prestazioni, ingolositi anche dalla possibilità di accaparrarselo a parametro zero. In particolare, oltre al Genoa, Zapata piace parecchio anche al Brescia.