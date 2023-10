Se non è una maledizione di certo è un incubo.E quanto accaduto ieri pomeriggio a Udine, con i bianconeri in grado di trovare il pareggio al 91' grazie a un fortunoso autogol di Matturro, non è che la ripetizione di una scena già vista più volte in questo avvio di campionato.di gara o in quelli di recupero. Una predisposizione che sta costando moltissimo ai liguri.Appena due in meno del totale realmente messo in classifica.La serie nera era cominciata alla terza giornata in casa delcon la rete del 1-0 per i granata siglata da Nemanja Radonjic al quarto minuto di recupero. Un gol che significò sconfitta ma che portò via un solo punto ai rossoblù. A cui a conti fatti andò peggio nel turno successivo con il. Il 2-2 partenopeo di Politano all'82' costò di fatto la vittoria al Grifone, sottraendogli il doppio di punti rispetto alla gara precedente. La consuetudine a gettar via risultati positivi divenne tale a, con il gol vittoria del salentino Oudin arrivato a sette minuti dal novantesimo, per poi confermarsi ieri alla Dacia Arena.Una tendenza con troppi precedenti per essere considerata una semplice coincidenza e per non essere presa in considerazione da mister Gilardino in vista del futuro.