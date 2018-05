Potrebbe arrivare dalla Spal il sostituto al Genoa di Andrea Bertolacci.

A fine stagione il centrocampista romano terminerà il suo prestito annuale al Grifone e come da accordi farà ritorno al Milan, a meno che nel frattempo le due società non riescano a trovare una nuova formula in grado di soddisfare tutte le parti in causa.



In attesa di capire che ne sarà di Bertolacci e con la possibilità piuttosto concreta che anche Miguel Veloso possa salutare la Lanterna, i rossoblù cominciano a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo possibile regista al quale affidare le chiavi del proprio centrocampo.



Il nome nuovo, comparso sui taccuini di Perinetti e soci è quello del 26enne Federico Viviani, in questa stagione tesserato per la Spal ma di proprietà dell'Hellas Verona. La società ferrarese può vantare un diritto d'acquisto sul playmaker di scuola Roma ma in caso di retrocessione difficilmente riuscirà a convincere il ragazzo a restare in Emilia. Anche in caso di permanenza in Serie A degli spallini, comunque, il Genoa proverà a fare un tentativo per questo figlio d'arte maestro nel tirare le punizioni.