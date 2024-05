Venerdì sera al Ferraris contro il Bologna, l'ex PSV disputerà quasi certamente la sua ultima gara con il Grifone. A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, nelle prossime settimane l'attuale numero 11 rossoblù cambierà il colore della propria maglia, anche se non è ancora dato sapere quali tinte avrà quella nuova.Nelle ultime due stagioniportato prima all'immediato ritorno in Serie A e dopo a una salvezza tranquilla nel massimo torneo, conquistata con ben cinque turni d'anticipo rispetto al termine del campionato. Dopo aver segnato 31 in 89 partite e aver sfiorato il passaggio alla Fiorentina nell'ultima sessione di mercato, per il quasi 27enne di Reykjavik

Molti i club che si stanno interessando a lui, sia in Italia (Napoli, Inter e Juventus su tutte) che all'estero (Tottenham e Bayern Monaco, solo per citare le piazze più prestigiose). E se la destinazione finale resta un mistero, ciò che appare lampante è la legittima voglia del ragazzo di un perdere il treno che può valere un'intera carriera.Alla luce di tutto questo

Una in particolare sembra essere la pista maggiormente battuta dagli uomini-mercato del Grifone ed è quella che porta a Sassuolo. La recente retrocessione in B dei neroverdi ha acceso i riflettori di molti club sugli elementi più interessanti della squadra allenata da Davide Ballardini. Tra essiArrivato in Emilia dal Genk nell'estate 2022, il 25enne nazionale norvegese si è imposto grazie aE non solo perché entrambi arrivano dalle fredde latitudini sub-artiche e sono figli d'arte. Proprio come Gudmundsson anche Thorstvedt è idal fantasista alla seconda punta, dall'attaccante esterno alla mezzala. Inoltre sa farsi vedere anche in fase di rifinitura e conclusione, come testimoniano gli 8 gol e i 2 assist confezionati nel biennio sassuolese, o il poker di reti messe a referto in 27 presenze con la sua nazionale.

Con il Sassuolo, che lo valuta non meno di, il giocatore cresciuto nel vivaio del Viking Stavanger ha. Ma è chiaro che con la caduta in cadetteria dei neroverdi non sarà difficile convincere ragazzo e club a salutarsi anticipatamente.