Sarà un Genoa probabilmente del tutto simile a quello visto dal primo minuto lunedì scorso contro il Milan quello che questa sera affronterà l'Empoli al Castellani.



Prandelli ripartirà dal 4-4-2 visto contro i rossoneri, rinunciando ancora una volta in attacco ad Andrea Favilli. L'attaccante Toscana sembra proprio non riuscire a lasciarsi alle spalle e fastidi fisici che lo stanno tormentando ormai da inizio stagione e il suo posto a fianco a Kouamè sarà nuovamente preso da Pandev. Soltanto panchina, almeno inizialmente, per il nuovo acquisto Sanabria, pronto comunque ad entrare in campo a gara in corso.



Nessuna novità neppure a centrocampo, altro reparto condizionato dagli infortuni. La coppia centrale sarà di nuovo quella composta da Veloso e Rolon, con Bessa e Lazovic ad agire ai loro fianchi.



Inalterata infine anche la linea difensiva virgola con Biraschi, Zukanovic, Romero e Criscito a fare da diga davanti a Radu.