Sono 23 i giocatori che dopo essersi radunati ieri sera a Genova oggi partiranno alla volta di Neustift per partecipare alla prima parte della preparazione estiva del Genoa. Tra essi non compaiono Radu, Zapata, Hiljemark, Sturaro, Romero e Pandev che hanno goduto di un piccolo supplemento di vacanza e si uniranno al gruppo soltanto nei prossimi giorni.



La squadra resterà in Austria fino al 20 luglio sostenendo anche due amichevoli contro altrettante formazioni locali. Il 21 i rossoblù si trasferiranno momentaneamente in Francia per affrontare il Lione per poi spostarsi a Gais, in Alto Adige dove avverrà la seconda fase della preparazione.



Questo l'elenco dei giocatori convocati da Aurelio Andreazzoli: Portieri: Jandrei, Marchetti, Vodisek. Difensori: Biraschi, Rizzo, El Yamiq, Zukanovic, Criscito, Romulo, Ghiglione, Jaronszysnki, Barreca. Centrocampisti: Radovanovic, Jagiello, Zennaro, Lerager, Rovella, Schafer. Attaccanti: Favilli, Kouamè, Sanabria, Pinamonti, Gumus.