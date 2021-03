A 24 ore di distanza dalla sconfitta incassata ieri nella Milano nerazzurra, il Genoa è tornato quest'oggi a lavorare in quel di Pegli. Nel mirino dei rossoblù la sfida di dopodomani contro la Sampdoria. Un derby come sempre sentitissimo anche se, per la quarta volta consecutiva, da disputare a spalti rigorosamente deserti.



Alla stracittadina numero 123 il Grifone arriva senza squalificati e con pochi dubbi di formazione. Aldilà dei tre lungodegenti, Cassata, Biraschi e Pellegrini, infatti Davide Ballardini non deve al momento fronteggiare ulteriori defezioni. Dopo la seduta differenziata odierna, nella quale coloro che sono scesi in campo al Meazza hanno sostenuto il consueto lavoro di scarico, i rossoblù torneranno al Signorini già domani per effettuare la rifinitura in vista del derby.