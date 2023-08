Sono iniziate poco prima delle 17, presso una clinica convenzionata con il Genoa a Savona, le visite mediche di Ruslan Malinovskyi.



Il centrocampista ucraino arriva in rossoblù in prestito con diritto di acquisto dall'Olympique Marsiglia, club in cui era approdato la scorsa estate dopo le tre stagioni vissute in Italia con l'Atalanta.