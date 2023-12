GENOA-INTER 1-1 (1-1)

RETI: 43' pt Arnautovic (I), 52' pt Dragusin (G).

ASSIST: 52' pt Gudmundsson (G).



GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, De Winter (1' st Vasquez); Sabelli (39' st Vogliacco), Strootman (16' st Malinovskyi), Badelj, Frendrup, Martin (33' st Messias); Ekuban (16' st Retegui), Gudmundsson. (A disp: Leali, Sommariva, Vogliacco, Matturro, Hefti, Galdames, Jagiello, Thorsby, Kutlu, Haps, Fini, Puscas). All. A. Gilardino.



INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (45' st Pavard), Acerbi, Bastoni; Darmian (33' st Dumfries), Barella (33' st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (45' st Klaassen), Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic (25' st Sanchez). (Di Gennaro, Audero, De Vrij, Agoume, Sensi, Asslani, Motta, Stabile, Sarr). All. S. Inzaghi.



ARBITRO: D. Doveri di Roma; assistenti: Pergigli e Perrotti; IV Uomo: Piccinini; Var: Irrati; Avar: Miele.

AMMONITI: 11' st Gilardino (all. G), 22' st Gudmundsson (G), 24' st Dragusin (G), 32' st Barella (I), 40' st Mkhitaryan (I).

RECUPERO: 9' pt, 6' st.

SPETTATORI: 33.249 (tutto esaurito); 27.777 abbonati, 2.032 ospiti.