Malgrado una stagione tutt'altro che esaltante Andrea Pinamonti continua a suscitare interessi importanti.



Sul centravanti del Genoa, che i rossoblù hanno acquistato a titolo definitivo lo scorso febbraio dall'Inter per la cifra record di 18 milioni di euro, ci sarebbe infatti un fortissimo pressing da parte degli eterni rivali della Juventus. Lo riferisce stamane Tuttosport.



I bianconeri, da diverse settimane ormai, hanno individuato nel 21enne di Cles un possibile elemento di rincalzo per rinfoltire, italianizzare e ringiovanire il proprio reparto avanzato e potrebbero sfruttare i sempre ottimi rapporti in essere con Enrico Preziosi per aggiudicarsi il ragazzo.



La possibilità di vedere uno dei prodotti del proprio vivaio sfondare con la maglia dei Campioni d'Italia non viene però, ovviamente, vista di buon occhio dalle parte della Pinetina. Ecco quindi che anche i nerazzurri potrebbero tornare alla carica per Pinamonti, sfruttando la clausola di riacquisto valida fino al prossimo 31 luglio per riportare il ragazzo all'ovile.