Genoa-Inter (venerdì 29 dicembre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata e l'ultima nell'anno solare 2023. I nerazzurri primi in classifica hanno l'obiettivo di vincere per laurearsi campioni d'inverno con un turno d'anticipo.



PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (3-5-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson; Ekuban. All. Gilardino.



INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.