Dopo il ko nel derby e il passo falso in Champions League contro il Borussia Monchengladbachtorna in campo per la quinta giornata di Serie A e affronterà al Marassi di Genova a partire dalle 18 ilin una sfida che non può fallire. Sono infatti già 5 i punti di distacco dei nerazzurri dal vertice della classifica guidata dal Milan. Non può sbagliare neanche il Genoa di Maran che dopo l'emergenza Covid ha recuperato gran parte della propria rosa e che, in caso di vittoria, aggancerebbe con una gara in meno proprio l'Inter a quota 7 punti.Il Genoa ha affrontato l'Inter 105 volte in campionato: 22 vittorie, 29 pareggi e 54 sconfitte. Genoa e Inter non pareggiano in Serie A dal maggio 2013 (0-0 al Ferraris): da allora otto successi nerazzurri e cinque liguri. Con 37 punti l'Inter è la squadra con il miglior rendimento esterno di questa Serie A (11V, 4N, 2P) - i nerazzurri potrebbero vincere 12 trasferte in una singola stagione di Serie A per la seconda volta nella loro storia, dopo il 2006/07 (15).è imbattuto nelle sette partite da allenatore contro il Genoa in Serie A: per il tecnico nerazzurro quattro successi e tre pareggi. L'attaccante del Genoaha giocato due stagioni con l'Inter, collezionando 46 presenze e cinque reti in campionato - contro i nerazzurri ha segnato quattro gol con le maglie di Lazio e Genoa., a quota 21 gol in questo campionato, è ad una sola rete dall’eguagliare Diego Milito e Amedeo Amedei al terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima stagione in nerazzurro in Serie A – sopra di loro Stefano Nyers (26) e Ronaldo (25).​GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca.INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Erisken; Lukaku, Lautaro