Dovrebbe concludersi nel corso della giornata odierna la lunga trattativa intavolata da Genoa e Inter che porterà allo scambio di maglia di ben quattro giovani giocatori provenienti dai rispettivi settori giovanili.



Ne è sicuro Sky Sport. L'emittente satellitare afferma infatti che una volta concluso l'acquisto di Radja Naingollan dalla Roma la dirigenza nerazzurra si concentrerà sullo sbarco alla Pinetina dell'attaccante Eddie Salcedo e del difensore Laurens Serpe. Contestualmente, e a fronte di un esporso di circa 12 milioni di euro, verso Pegli faranno invece rotta il portiere Ionat Radu e il laterale Federico Valietti. Non rientra invece in questa trattativa l'eventuale passaggio in rossoblù del centravanti Andrea Pinamonti che il Genoa continuerà a trattare separatemente.



Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, il maxiscambio lungo l'asse Genova-Milano con conguaglio economico a favore dei lombardi consentirà all'Inter di realizzare un'importante plusvalenza per sistemare la propria situazione finanziaria agli occhi del fair play Uefa entro il 30 giugno. Una cortesia, quella concessa dalla società di Enrico Preziosi, che i nerazzurri si sono impegnati a ricambiare già nel prossimo mese con un'operazione ancora da definire, magari favorendo il passaggio in rossoblù proprio di Pinamonti.