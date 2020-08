E' quello di Emil Bohinen, centrocampista norvegese di 21 anni, l'ultimo nome in ordine cronologico accostato al Genoa.



A riferire dell'interesse del Grifone per il mediano dello Stabæk, club giunto settimo nell'ultimo campionato di Elite Serien, è questa mattina l'edizione ligure de la Repubblica.



Colonna dell'Under 21 norvegese, dove è approdato dopo aver compiuto l'intera trafila delle nazionali giovanili del paese scandinavo, Bohinen è un centrocampista ben strutturato fisicamente e dotato di un buon tiro dalla distanza. Impegnato solitamente come regista può, all'occorrenza, agire anche in qualità di mezzala.



Il suo valore di mercato si aggira attorno al milione di euro.