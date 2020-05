Prime mosse di mercato del Genoa in vista della riapertura delle trattative.

Secondo voci provenienti dalla Turchia, il club del presidente Preziosi avrebbe messo nel mirino il regista dell'Istanbulspor, Aldin Cajic.



Bosniaco, classe 1992, Cajic è arrivato in riva al Bosforo nell'estate 2017 e ha un contratto valido per altre due stagioni. La caduta della società nella seconda divisione nazionale, tuttavia, unita alle buone prestazioni offerte dal ragazzo lo stanno spingendo verso altre destinazioni.



Molti i club che gli hanno messo gli occhi addosso, incentivati anche da un costo del cartellino decisamente basso e quantificabile in circa 500 mila euro. Oltre al Grifone Cajic viene seguito con particolare interesse sia da diverse società della Serie A turca che da alcuni club olandesi e belgi.