Guarda verso nord, e in particolare dalle parti della penisola scandinava, il mercato del Genoa.

Dopo aver messo nel mirino il 18enne centrocampista svedese Armin Gigovic, gli osservatori rossoblù starebbe adesso concentrandosi su un giovane esterno sinistro norvegese: Birk Risa.



22 anni, laterale in grado di coprire tutta la fascia di competenza assolvendo sia a compiti di ripiegamento che offensivi, Risa dopo un'esperienza nel vivaio del Colonia, in Germania, da tre stagioni gioca in patria tra le file dell'Odd. Presenza fissa in tutte le nazionali giovanili norvegesi, Risa non ha ancora debuttato in quella maggiore, pur essendo da tempo sotto osservazione del commissario tecnico ​Lars Lagerbäck.



Secondo il Secolo XIX, il Genoa, alla ricerca di un nuovo titolare per la sua corsia di sinistra in vista della prossima stagione, avrebbe pensato proprio a Risa. Oltre al talento del ragazzo, ad incoraggiare i tentativi del Grifone si aggiunge il fatto che il giocatore si svincolerà tra un anno esatto e quindi potrebbe arrivare in rossoblù ad una cifra ben inferiore a quello del suo reale valore di mercato.