Il Genoa è sempre più vicino a Junior Messias.



Il trequartista brasiliano del Crotone sarebbe già convinto nell'accettare la proposta del Grifone che gli garantirebbe la permanenza in Serie A dopo la retrocessione in cadetteria subita con i calabresi. Ora, per i liguri, non resta che trovare l'intesa proprio con il club ionico che per cedere il suo gioiello chiede una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Somma che il Genoa vorrebbe rivedere al ribasso.