Autore fin qui di un mercato con i fiocchi, il Genoa resta alla finestra nel tentativo di regalare a mister Blessin un ultimo grande colpo.



L'obiettivo numero uno dei rossoblù è ormai da qualche tempo il trequartista del Bologna Nicola Sansone. Un giocatore che in B sarebbe poco meno che un lusso. E non tanto per lo stipendio che il 30enne percepisce in Emilia, oltre 1,5 milioni di euro netti a stagione.



Arrivare all'ex Villareal tuttavia non è semplice. Sansone appare anche disposto a scendere di categoria e a tagliarsi parte dei suoi emolumenti ma il pericolo per il Genoa è un altro. Il ragazzo è considerato la prima scelta anche da due sue vecchie squadre: il Parma e, soprattutto, il Sassuolo. E se i ducali rappresentano un avversario, per così dire, equo per il Grifone, lo stesso non si può certo affermare per i neroverdi. La società di Squinzi, infatti, non solo potrebbe soddisfare le richieste economiche del giocatore, senza pretendere sacrifici, ma soprattutto gli garantirebbe quella permanenza in A che per Sansone rappresenterebbe una sirena irresistibile.