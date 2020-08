Importanti aggiornamenti riguardo alla situazione della panchina del Genoa arrivano da La Spezia. In serata i maggiori dirigenti del club neopromosso in Serie A, il presidente Stefano Chisoli e il patron Gabriele Volpi, si incontreranno per parlare del futuro di Vincenzo Italiano, tecnico degli aquilotti ma anche oggetto del desiderio del club rossoblù.



A svelare l'incontro è stato lo stesso presidente del sodalizio levantino nel corso di un intervento a Radio 24. "Credo che il mister il prossimo derby lo giocherà dalla nostra parte” si è lasciato sfuggire Chisoli, spiegando come per Italiano l'ipotesi di un trasferimento al Grifone sia poco probabile.



In realtà la volontà del tecnico siciliano sarebbe proprio quella di trasferirsi a Pegli, stuzzicato dall'idea di diventare protagonista in una grande e storica piazza del nostro calcio. Prima però dovrà fare i conti con la dirigenza spezzina, intenzionata a porre il proprio veto all'addio del principale artefice della prima promozione in Serie A.