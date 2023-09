Intervenuto a Dazn a margine di Genoa-Roma, Junior Messias, autore del quarto gol del Genoa all'esordio in rossoblu, ha parlato così: “Oggi una vittoria importante, avevamo bisogno di punti. Il pubblico merita questo, abbiamo fatto una grande partita. Ora continuiamo a lavorare per la salvezza. Il gruppo è bello, mi sono messo a disposizione del mister. Con Gilardino bene, il mister è bravo e ha una brava persona. Ci divertiremo, come abbiamo fatto fino adesso, con umiltà. Dobbiamo essere fieri di questa vittoria, ma dobbiamo metterci in testa che non sarà facile”.