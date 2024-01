Genoa, Jagiello saluta: torna in Serie B

Altra cessione all'orizzonte per il Genoa.

A salutare la truppa rossoblù questa volta è Filip Jagiello, centrocampista polacco utilizzato con il contagocce da Alberto Gilardino in questa prima metà di campionato.



Il 27enne ex Brescia ha raggiunto l'accordo con lo Spezia per un trasferimento temporaneo fino al termine della stagione.