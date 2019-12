È sospeso tra Calabria e Brasile il futuro di Jandrei.



Il portiere brasiliano del Genoa, che i rossoblù hanno prelevato giusto un anno fa dalla Chapacoense, in Liguria non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato e dopo un intero anno trascorso a coprire le spalle a Radu vorrebbe cambiare aria.



Il dubbio è tra il restare in Italia, pur scendendo di categoria, e provare a rilanciarsi, oppure tornare in patria a fare il titolare nel massimo campionato verdeoro. In caso optasse per la prima soluzione Jandrei potrebbe accasarsi al Cosenza. In Sudamerica, invece, ci sarebbe la neopromossa Bragantina disposta a dargli una possibilità.