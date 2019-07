Il portiere brasiliano Jandrei è pronto a iniziare la nuova stagione con la maglia del Genoa dopo la seconda parte dell'anno scorso come vice Radu: "All'inizio è stato difficile perché non capivo la lingua - ha detto Jandrei al sito ufficiale - mi è servito del tempo per ambientarmi e capire che dovevo lavorare sulla tecnica europea, dovevo adattare la mia scuola a quella italiana. Ancora non ho terminato questo percorso, ma sta dando buoni risultati. Andreazzoli? Con lui si fa un gioco divertente usando molto il pallone, c'è un'aria positiva in squadra. Con Romulo siamo compagni di stanza ed è come se fossimo fratelli. Le mie origini sono italiane da parte di tutti e due i miei genitori, ma non so di quale parte d'Italia".