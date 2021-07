Paradossi del calciomercato e di un'epoca in cui in mancanza di liquidità si cerca di fare di necessità virtù.



Pawel Jaroszynski, esterno polacco di proprietà del Genoa, è pronto a rinnovare il proprio legame con il club rossoblù ma allo stesso tempo a salutarlo subito dopo. Ad attenderlo c'è infatti la Salernitana, club per il quale ha giocato in prestito nelle ultime due stagioni.



L'ex Chievo è atteso nelle prossime settimane in Campania per sostenere le visite mediche preliminari al suo passaggio temporaneo ai granata. La formula concordata con il Grifone prevede per lui un obbligo di riscatto da parte della formazione neopromossa in Serie A. In pratica un passaggio definitivo mascherato da prestito.