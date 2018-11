Il pareggio di ieri sera contro la Sampdoria ha permesso ad Ivan Juric di restare in sella al Grifone. tuttavia le prossime gare del Genoa l'allenatore croato potrebbe osservarle ugualmente lontano dalla panchina. La sfuriata nei confronti dell'arbitro inscenata ieri sera dopo la sua espulsione potrebbe infatti costargli molto cara.



Pizzicato, forse in maniera un po' troppo fiscale, dal quarto uomo al 37' della ripresa per qualche frase di troppo nei confronti del direttore di gara, il tecnico rossoblù è stato invitato dal signor Doveri ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. In piena trance agonistica Juric anziché imboccare la via degli spogliatoi ha cominciato ad inveire pesantemente nei confronti dell'arbitro e del suo assistente, sbracciando per diversi secondi in maniera piuttosto vistosa. Un atteggiamento che Doveri avrà sicuramente riportato nel referto che consegnerà al giudice sportivo. È proprio sulla base delle indicazioni trascritte sul proprio taccuino dal fischietto toscano dipenderà l'entità della certa squalifica a cui andrà incontro il tecnico del grifone.



Alla sanzione minima di una giornata, che lo costringerà a seguire il Genoa nella trasferta nella Torino granata dalle tribune dello stadio, il rischio che si possa aggiungere almeno un altro turno di stop è concreto. In tal caso Juric salterebbe anche l'incontro interno con la Spal.