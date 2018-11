Le ore di Ivan Juric in sella alla panchina del Genoa sembrano ormai contate. La decisione di Enrico Preziosi di sollevare l'allenatore croato dall'incarico affidatogli un mese fa appare imminente, tanto che già in giornata potrebbe arrivare l'ufficialità del suo esonero.



A sostituire Juric potrebbe essere il suo connazionale Igor Tudor, nome che nella serata di ieri sembra aver superato tutte le altre alternative. Soprattutto dopo che Davide Nicola sembra essere giunto ad un passo dal accordarsi con l'Udinese, proprio l'ultima squadra allenata dall'ex difensore della Juventus.



I giochi comunque appaiono tutt'altro che fatti. Se l'ipotesi di affidare la squadra nuovamente a Ballardini o a Claudio Ranieri appare decisamente poco probabile altrettanto non può dirsi per un'eventuale chiamata in rossoblù dell'ex commissario tecnico Cesare Prandelli. Occhio infine alla soluzione a sorpresa, nel classico stile Preziosi, che all'ultimo potrebbe tirare fuori dal cilindro un nome inaspettato oppure confermare ancora la propria fiducia al tecnico scelto un mese fa per sostituire Ballardini.