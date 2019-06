Tra i molti esuberi della rosa extra-large del Genoa c'è sicuramente Gianluca Lapadula..



Arrivato in Liguria nell'estate di due anni fa dal Milan per la cifra record di 13 milioni di euro, il centravanti italoperuviano, complici anche diversi infortuni, non è mai riuscito a soddisfare le grandi aspettative che si riponevano in lui.



Un rendimento assai deludente che ha convinto la società rossoblù a cercargli invano una nuova destinazione già nelle due scorse sessioni di mercato. A penalizzare la partenza dell'ex capocannoniere di Serie B e C è soprattutto l'ingaggio da 1,5 milioni annui garantitogli dal Grifone. Una somma che lo colloca al primissimo posto nella classifica degli stipendiati rossoblù.



Adesso però a tendere una mano sia al giocatore che al club, entrambi reciprocamente insoddisfatti dello Stato attuale del proprio rapporto, potrebbe pensarci un vecchio amico comune: Ivan Juric. Il neo allenatore del Verona vorrebbe infatti portare con sé Lapadula in riva all'Adige per affidargli il peso del proprio reparto avanzato e avrebbe convinto i propri dirigenti a fare un'offerta ufficiale ai colleghi liguri. Difficile tuttavia che il centravanti torinese possa trasferirsi a titolo definitivo e non soltanto per colpa del ingaggio monstre. Per non realizzare una minusvalenza il Genoa non può infatti cedere il giocatore per meno di cinque milioni di euro. Cifra alla quale come detto di Verona dovrebbe però puoi aggiungere un ulteriore notevole esborso per lo stipendio del ragazzo. Ecco dunque che la soluzione più probabile appare quella del prestito, magari arricchito da qualche clausola di riscatto a favore dei veneti.