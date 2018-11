E' durato un solo giorno il trasloco del Genoa in quel di Rossignone. La squadra rossoblù, che ieri si era allenata nel campo sportivo della località dell'entroterra genovese per permettere alcuni lavori di rizollatura sul manto del Signorini di Pegli, oggi si è trasferita a Gambino di Arenzano, dove resterà fino a sabato.



Tra le indicazioni giunte a mister Juric buone notizie arrivano da Andrea Favilli e Nicolas Spolli, entrambi ormai avviati verso il pieno recupero e probabilmente disponibili per il derby del 25 novembre. A parte si è invece allenato Daniel Bessa, che ha lavorato tra palestra e piscina per riassorbire un lieve acciacco che non dovrebbe comunquer comprometterne la presenza contro la Sampdoria. Iter differenziati infine per i convalescenti Sandro e Lapadula.