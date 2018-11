Era uno Ivan Juric piuttosto teso quello che ieri sera si è presentato nella sala stampa del Ferraris al termine di Genoa-Napoli.



Sarà per la sconfitta maturata nel finale, per di più per colpa di un autogol nato da un probabile fallo di Mertens su Biraschi, oppure per l'instabilità della propria panchina della quale si è discusso per tutta la settimana, fatto sta che quando gli è stato domandato se avesse sentito il presidente Preziosi dopo la gara il tecnico croato ha risposto stizzito: "Ma che cazzo di domanda è? Io non mi preoccupo di questo ma solo di allenare la squadra. Non mi rompere i coglioni con questa domanda!".



Una risposta che ha spiazzato molti dei cronisti presenti in aula nonostante già in una precedente occasione, due stagioni fa, Juric si fosse rivolto in maniera praticamente identica ad un altro giornalista.



Evidentemente il lupo perde il pelo ma non il vizio.