Gli esami non finiscono mai. Soprattutto per Ivan Juric.



Il pareggio nel derby, giunto al termine di una convincente prestazione dal punto di vista del gioco, ha consentito al tecnico di Spalato di salvare il proprio posto alla guida del Genoa. Ma la fiducia concessagli dalla società è tutt'altro che incondizionata. Anzi.



Seppur potendo lavorare con più tranquillità rispetto al recente passato, Juric resta comunque sotto esame e il suo destino rimane imprescindibilmente legato ai prossimi risultati. In particolare nelle prossime due gare, quelle che opporranno il Grifone prima al Torino fuori casa e poi alla Spal a Marassi, il Genoa dovrà forzatamente ritrovare quella vittoria che manca ormai da due mesi e che nelle ultime 19 partite (praticamente mezzo campionato) da lui dirette l'ex allenatore del Crotone ha raggiunto una sola volta, nell'ottobre 2017 in trasferta a Cagliari.



Qualora la missione 3 punti dovesse nuovamente fallire, i rumors attorno alla panchina rossoblù tornerebbero a farsi insistenti.