Momento chiave durante Torino-Genoa al 28' del primo tempo: dopo l’espulsione di Romulo, il tecnico del Grifone Ivan Juric sceglie di togliere Krzysztof Piatek per inserire Gunter in difesa. Il polacco l'ha presa malissimo: "Me? Davvero togli me?", ha chiesto uscendo dal campo visibilmente arrabbiato.