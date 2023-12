Venerdì 15 dicembre alle 20:45 torna la Serie A con l’anticipo della 16ª giornata Genoa-Juventus. Al Ferraris i bianconeri tenteranno di nuovo il sorpasso all’Inter, che sarà invece impegnata domenica sera in casa della Lazio. Il botta e risposta va avanti da settimane e Max Allegri proverà a sfruttare un turno di campionato che almeno sulla carta appare più agevole, anche se le quote sulla lavagna scommesse di Betaland annunciano una sfida che potrebbe regalare sorprese. Ovviamente la Juve parte favorita, ma il segno 2 è alto a 1.83, contro il pareggio a 3.35 e il successo dei liguri a 4.90. Gara più da Under 2,5 a quota 1.50, che da Over 2,5 (a 2.42), ma sono tanti i nomi che potrebbero smentire questo pronostico. Gudmundsson è proposto in gol sulla lavagna marcatori a quota 5.50, mentre il nazionale azzurro ha maggiori chance di mettere la firma sulla partita a 4.50. Più minacciose le punte bianconere. Chiesa e Vlahovic dovrebbero essere preferiti a Milik e Kean e il serbo spicca sulla lavagna marcatori a quota 3.00, con l’azzurro che a quota 4.00 potrebbe tornare al gol. Decisivo contro Napoli e Monza, Federico Gatti potrebbe trovare la terza rete di fila, anche se per il gol del difensore si sale a quota 7.50.