Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, prosegue oggi la. Il programma si apre, con lacapolista e reduce dalla rimonta sull'Atletico Madrid in Champions League, la prima squadra capace di fermare la corsa dei bianconeri nel girone d'andata.La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha sia perso più partite (62) sia subito più gol (211) in Serie A. Genoa e Juve hanno pareggiato nel match d'andata, il Grifone non rimane imbattuto in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro i bianconeri dal 2011/12 (due pareggi in quel caso). Nelle ultime cinque sfide di Serie A al Ferraris tra Genoa e Juventus si è alternata una sconfitta ad una vittoria dei rossoblù – vittoria esterna dei bianconeri per 4-2 nel match più recente. Il Genoa non ha segnato alcun gol nelle ultime tre partite di campionato, non arriva a quattro gare senza reti all'attivo nel torneo da aprile 2017. La Juventus è imbattuta da 26 gare esterne in campionato (record per i bianconeri nella loro storia in Serie A). L'ultima squadra con una striscia più lunga senza sconfitte in trasferta nel massimo campionato è stata il Napoli nell'aprile 2018 (30 gare consecutive). La Juventus è la prima squadra sia ad aver vinto 24 delle prime 27 gare sia ad aver ottenuto almeno 75 punti a questo punto della stagione in Serie A.: Radu; Pereira, Romero, Gunter, Criscito; Lazovic, Radovanovic, Rolon, Lerager; Sanabria, Kouamé.: Perin; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Bernardeschi.sarà trasmessa alle 12.30 in