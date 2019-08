Brusca frenata nella trattativa tra Genoa ed Eintracht per il trasferimento in rossoblù di Daichi Kamada.



Il trequartista giapponese, che qualche giorno fa sembrava ad un passo dallo sbarcare in Italia, ora si allontana dal Grifone forse in maniera definitiva. Nonostante l'accordo tra il club ligure ed il giocatore sia stato ormai da tempo raggiunto, a mettere il bastone fra le ruote di una trattativa che viaggiava spedita verso la conclusione ci ha pensato in maniera del tutto involontaria ed indiretta la Fiorentina.



L'acquisto da parte dei viola di Kevin Prince Boateng ha infatti privato l'Eintracht del principato candidato alla sostituzione di Kamada. Per questo motivo la società di Francoforte ha chiesto ancora un po' di pazienza al Genoa prima di dare il suo via libera alla partenza del fantasista nipponico. Una pazienza che tuttavia il Grifone non pare disposto a concedere, volendo garantire quanto prima ad Andreazzoli quel rinforzo da tempo promesso al proprio tecnico. Per questo motivo gli uomini mercato rossoblù si stanno orientando verso altri profili provando a chiudere, per esempio, con il giovane colombiano Kevin Agudelo.

-