C'è il Genoa nel futuro di Christian Kouamè, almeno a sentire le parole pronunciate dal diretto interessato a margine della presentazione dell'iniziativa Genoa Tribe: “Mi alzo la mattina, sono al Genoa e sono contento. Sono tranquillo e penso solamente ai colori rossoblù".



L'attaccante africano sembra quindi concentrarsi solo sul Grifone tanto che neppure le voci circolate sul suo conto a gennaio sembrano averlo turbato: "A gennaio non ho pensato a niente: le voci c’erano perché giocavo bene. E io sono consapevole che posso fare di più di quanto fatto prima. Non c’entra niente ciò che è successo a gennaio col mio calo di rendimento. Io so che devo attaccare l’area di rigore, questo lo so anch’io perché dopo le partite mi riguardo le mie azioni. La mia posizione comunque cambia poco: che giochi largo o seconda punta, non deve cambiare niente. Sono consapevole di dover attaccare meglio l’area”.



Sabato pomeriggio a Parma avrà di fronte il suo connazionale Gervinho in un duello a tutta velocità: “Sono contento perché lui in Costa d’Avorio è qualcuno di importante. Lo vedrò sabato e mi farà molto piacere. Nel mio paese è una persona molto importante e sono contento di giocare contro di lui”.



In campo tuttavia Kouame promette che di spazio per i sentimenti ce ne sarà poco: “Andremo là incazzati, cercando di fare la nostra partita, che poi puoi vincere come perdere. Chiaro che vogliamo fare punti per avanzare e vedere cosa può esserci ancora di più, perché essere ottavo, nono o decimo vuol dire che hai fatto un bel campionato. Stiamo tranquilli, andiamo a fare la nostra partita“.