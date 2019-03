Christian Kouamè giura fedeltà al Grifone.



Testimonial questo pomeriggio di un evento organizzato dallo stesso club rossoblù, il 'Genoa Tribe festival', il giovane attaccante ivoriano ha parlato del suo futuro e delle sirene di mercato che lo vorrebbero molto vicino alla Premier League: "Ovviamente penso molto al mio futuro - ha detto ai giornalisti presenti - ma non so cosa succederà. Ho cinque anni di contratto al Genoa, sto bene qui e non è detto che debba per forza cambiare squadra".